Hessisch virtuell durch die Jahrhunderthalle Frankfurt: Die Badesalz-Backstage-Safari ist der neueste Coup des hessischen Comedy-Duos Badesalz. Nach mehr als 30 Jahren Touring-Leben als Musiker und Comedians, Shows und Auftritten im TV, dem sensationell erfolgreichen Format Radio Badesalz und als "Käthe & Konrad" bei hr1 kreieren Henni Nachtsheim und Gerd Knebel nun auch ein neues Badesalz-Format im Internet - kommen Sie mit auf eine digitale Erlebnisreise.

Es sind schon komische Zeiten. Während seit über einem Jahr auf den Zuschauerrängen der Nation gähnende Leere herrscht und sich über die Untiefen des World Wide Webs eindimensionale Streaming-Angebote den Weg in unsere schlecht beschallten Wohnzimmer bahnen, rumpelt und knarzt es verheißungsvoll in den Gängen und verborgenen Winkeln der Frankfurter Jahrhunderthalle.

Tickets gibt es ab sofort hier: Badesalz Backstage Safari

Diese "Digital-Safari" öffnet verschlossene Türen!

Henni Nachtsheim und Gerd Knebel nehmen die Besucher*innen mit auf eine ganz eigene, absurd-skurrile "Digital-Safari" und öffnen Türen, die bislang verschlossen waren. Dabei schlüpfen sie in die Rollen der schrägen Vögel, die hinter den Kulissen des ehrwürdigen Hauses so manch eine Geschichte zu erzählen haben. So erfährt man zum Beispiel, was die Service-Damen Uschi und Rosi im Laufe Ihrer Tätigkeit bestimmten Stars schon so alles an Extrawünschen erfüllen mussten. Oder darf den Geschichten der Roadies lauschen, die eigentlich die wahren Helden der Bühne sind und schon so manch einem Star aus der Klemme geholfen haben.

Weitere Informationen Bitte beachten Sie folgende Informationen des Veranstalters: Für jedes erworbene Ticket erhalten Sie einen individuellen Zugangscode per E-Mail. Diesen Code können Sie ab dem 17.05.2021, 18:00 Uhr für die Badesalz-Backstage-Safari einlösen. Ab Kaufdatum ist der Code 3 Monate gültig und kann zu einer frei wählbaren Zeit On-Demand eingelöst werden.

Der Zugangscode ist für 24 Stunden gültig und ist nur für ein Abspielgerät valide. Die genaue Anleitung erhalten Sie in ihrer Bestellbestätigung. Ende der weiteren Informationen

Alles was Sie brauchen ist ein stabiler Internet-Zugang

Die Badesalz-Backstage-Safari ist die digitale Antwort auf die immergleichen, öden Abende im heimischen Wohnzimmer. Ob am PC, Laptop, Handy oder auf den Fernseher projiziert - ob allein, mit der Familie oder als Watch Party mit Freunden oder Kolleg*innen. Technisch sind lediglich ein stabiler Internetzugang und ein Audio-Ausgang von Nöten und schon kann es los gehen.

Holen Sie sich Ihren Log-In-Code

Per Mausklick bekommt man über den Ticketlink auf badesalzbackstage- safari.de einen Log-In-Code und klickt sich in eine virtuelle Welt, die ungefragt Antworten liefert und im typisch hessisch-schrägen Badesalz-Humor wahnsinnig hilfreiche Hintergrund-Videos bereithält.

Eine Expedition der ganz neuen Art für die ganze Familie

Das medial raffiniert gestaltete Erlebnis lädt die Besucher*innen zum Mitmachen ein. Perspektiven werden auf den Kopf gestellt, die urkomischsten Geheimnisse ausgeplaudert und die entlegensten Ecken der Jahrhunderthalle werden auf unkonventionelle Weise entdeckt. Die Badesalz-Backstage-Safari - hessisch virtuell durch die Jahrhunderthalle Frankfurt - ist eine Expedition der ganz neuen Art. Ein Comedy-Erlebnis für die ganze Familie – nicht nur für Badesalz Fans!

Um auf die aktuellen Herausforderungen für das Live-Entertainment und deren kulturellen Formate zu reagieren, hat sich ein Team an Kreativen und Spezialisten zusammengefunden und dieses neue und einzigartige digitale Veranstaltungsformat entwickelt und umgesetzt.

Die Konzeptidee, das Drehbuch und die künstlerischen Inhalte stammen dabei aus Kopf und Feder von Henni Nachtsheim und Gerd Knebel. Mit mehr als 30 Jahren Bühnenerfahrung und über 10 gemeinsamen Programmen sind die beiden Comedians und Musiker unter dem Namen Badesalz nicht nur in Hessen Kult, sondern eine feste Größe der deutschen Comedy-Szene.

Hier bekommen Sie Ihren Log-In-Code für die Online-Veranstaltung