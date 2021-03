Ein Tag ist für mich perfekt, wenn…

... er mit einer sehr großen Tasse Kaffee im Bett beginnt, die Sonne scheint und die Musik gut ist.

Hier bin ich besonders gern…

... an der frischen Luft. Entweder im Sonnenschein oder auf einem Open-Air-Konzert. Oder noch besser: im Sonnenschein auf einem Open-Air-Konzert. Mit einem Kaffee.

Mein schönster Song aus den 70ern und 80ern…

Zum Joggen: "Sweet Child o'mine" von Guns'n Roses

Zum Putzen: "Love Shack" von B 52

Zum Kerzenschein: "Wish you were here" von Pink Floyd

